اليوم السابع
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حزب الله: اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي في غارة إسرائيلية

السبت، 21 سبتمبر 2024 03:20 ص
حزب الله: اغتيال القيادي أحمد محمود وهبي في غارة إسرائيلية حزب الله
وكالات

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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، رسميًا، اغتيال القيادي في الحزب أحمد محمود وهبى؛ جراء الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكر حزب الله في بيان أن المقاومة الإسلامية تقدم أحد قادتها الكبار أحمد إبراهيم وهبي شهيدًا على طريق القدس.

وفى وقتٍ سابقٍ، أكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، اغتيال القائد العسكري البارز بالجماعة، إبراهيم عقيل، ووصفته بأنه "أحد كبار قادتها".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصدر أمني في لبنان قالا إن "عقيل" لقي حتفه في ضربة إسرائيلية على بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت القيادي البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل وعددًا من قيادات الحزب.

وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز"، إن عددًا من أعضاء قوة الرضوان (قوات النخبة في حزب الله) كانوا إلى جانب إبراهيم عقيل، قائد الوحدة، في أثناء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.







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