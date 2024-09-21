حرس الحدود الإيرانى يقضى على مسلحين حاولوا التسلل إلى البلاد

وكالات

أعلنت قوات حرس الحدود الإيراني أنها قضت على "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى أراضي إيران قرب منطقة سيركان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد علي أحمد كودرزي أن "هؤلاء الإرهابيين كانوا ينوون شن عملية تخريبية داخل البلاد لكن قوات حرس الحدود رصدت تحركاتهم ضمن مراقبتها للحدود".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود راقبت محاولة الإرهابيين للتسلل للبلاد بهدف القيام بأعمال تخريبية، وأطلقت وابلا من النيران الكثيف باتجاههم ووجهت بذلك ضربة موجعة لهم أسفرت عن مقتل اثنين".

وخلال عملية التمشيط التي أعقبت التصدي لهم ضبطت قوات حرس الحدود الإيرانية كمية من الأسلحة والذخائر وجهازي لاسلكي و21 مشطا للذخيرة وجهازي شحن لأجهزة اللاسلكي وناظور أشعة ما دون الحمراء، وعبوتين ناسفتين، وبطاريتين تستخدمان للتفجير وجهاز هاتف نقال، وأزياء عسكرية ومواد غذائية وهاتف قمر صناعي.