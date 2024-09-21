حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من صاحب مزرعة دواجن بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قيامهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، واتهامهم بسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه، من صاحب مزرعة تربية دواجن بمركز الدلنجات.

ترجع أحداث الواقعة تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطار بالواقعة يفيد ببلاغ احد أصحاب مزارع الدواجن الكائنة بقرية الإمام الحسيني التابعة لدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتحام المزرعة، وسرقة مبلغ 3 مليون جنية، حصيلة بيع الدواجن، وذلك تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى، يتزعمة " م ا ع" عامل بالمزرعة، مقيم بناحية مركز أبو حمص وآخر من محافظة قنا كان يعمل بالمزرعة منذ فترة قصيرة، وبمساعة 6 أشخاص آخرين، وذلك لعلم المتهم الأول بموعد بيع الدواجن وقبض ثمنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 8 متهمين وتم ضبط بحوزتهم مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، فرد خرطوش، وبندقية، بالإضافة الى 3 سيارات وعدد 3 تليفونات محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة

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