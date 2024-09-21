جهات التحقيق تستدعي محمد رمضان في واقعة تعدى ابنه على طفل فى أكتوبر

كتب - أحمد عبد الهادى

انتهت جهات التحقيق فى 6 اكتوبر ، من سماع أقوال أسرة الطفل المعتدى عليه بالضرب من نجل الفنان محمد رمضان داخل نادي شهير بالسادس من أكتوبر، تمهيدا لسماع أقوال الأخير ونجله حول الواقعة.

واستدعت جهات التحقيق الفنان محمد رمضان لسماع أقواله في واقعة قيام نجله بضرب طفل آخر داخل نادٍ شهير والتحريات حول الواقعة.

وتقدمت سيدة ببلاغ ضد نجل الفنان محمد رمضان اتهمته فيه بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر خلال اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأوضح البلاغ أن نجل السيدة يبلغ من العمر 11 عاما، تعرض لاعتداء بالضرب، على يد نجل الفنان محمد رمضان، خلال اللعب، مما تسبب فى إلحاق الضرر بإبنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.