جامعة العريش تستعد للعام الدراسى الجديد بإطلاق مبادرات وتطوير إدارى شامل

العريش – محمد حسين

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن جاهزية الجامعة الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025 ، وأشار إلى أن الجامعة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان انطلاق العام الدراسي بسلاسة ويسر، بما في ذلك توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلاب.

في إطار هذه الاستعدادات، أجرى الدكتور الدمرداش جولة تفقدية شاملة في المدن الجامعية، حيث تم التأكيد على أهمية صيانة المباني وتوفير جميع الخدمات الأساسية، إلى جانب الاهتمام بتقديم فرص متساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الهمم، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لهم.

وأكد رئيس الجامعة أن الاستعدادات لم تقتصر على الجوانب الخدمية، بل شملت أيضًا النواحي الأكاديمية والبحثية. وفي هذا السياق، عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف تخصصات الجامعة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الأكاديمية والبحثية، كما أعلن عن تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل تمهيدًا لعقد مؤتمر علمي شامل يضم جميع التخصصات بالجامعة، بهدف رفع مستوى البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والدولي.

من جانبه، دعا الدكتور الدمرداش أعضاء هيئة التدريس إلى تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لنشر ثقافة النشر العلمي الدولي بين التخصصات البينية.

وفي خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بالجامعة، أطلقت جامعة العريش أول مسابقة للقيادات الإدارية منذ تأسيسها، بهدف شغل مجموعة من الوظائف القيادية الهامة في مختلف الإدارات.

تشمل الوظائف:

أمين الجامعة، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وتستقبل الجامعة طلبات التقديم على هذه الوظائف من 19 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2024.

وأكد الدكتور الدمرداش، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجامعة لتطوير كفاءتها الإدارية وتحقيق أهدافها تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مضيفًا أن الجامعة ستعمل على توفير بيئة عمل محفزة وملائمة للباحثين والموظفين بهدف تقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجامعة عن تفعيل مبادرتين رئاسيتين هامتين، وهما "أتعلم بصحة" و"100 يوم رياضة"، بهدف تحسين الصحة العامة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز صحة ورفاهية الشباب المصري.