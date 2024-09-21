جارديان: أزمة التبرعات تطغى على أول مؤتمر لحزب العمال البريطانى بعد توليه الحكم

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أزمة التبرعات تطغى على أول مؤتمر لحزب العمال البريطانى بعد توليه الحكومة لاسيما بعدما استسلم رئيس الحكومة، كير ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر للضغوط لوقف قبول الملابس كهدايا مجانية.

وجاء القرار بعد أيام من الانتقادات بشأن تمويل عضو حزب العمال وحيد علي لخزانة ملابس عمل ستارمر، بالإضافة إلى ملابس زوجته فيكتوريا، والتي لم يتم الإعلان عنها في البداية. وكشفت صحيفة الجارديان يوم الجمعة أن ريفز وراينر تلقيا أيضًا تبرعات لملابس العمل.

وأعطى اللورد على، رجل الأعمال الذي يعد جامع التبرعات الرئيسي لحزب العمال، لستارمر نظارات بقيمة 2435 جنيهًا إسترلينيًا وملابس عمل بقيمة 16200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الإقامة في شقة بنتهاوس بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني. واعتبرت الصحيفة أن ستارمر ربما يكون قد خالف القواعد البرلمانية بعدم إعلانه عن الملابس التي اشتراها علي لزوجته في غضون 28 يومًا من استلامها.

وتلقت راينر، نائب رئيس الوزراء، تبرعًا لملابس العمل من على في يونيو. تم الإعلان عن ذلك كتبرع عيني من اللورد بقيمة 3550 جنيهًا إسترلينيًا، دون أن يوضح أنه كان للملابس. يُفهم أن نائبة رئيس الوزراء اتصلت بمسجل المصالح لإعطاء وصف أكثر اكتمالاً للتبرع.

كما قبلت ريفز تبرعًا بقيمة 7500 جنيه إسترليني من متبرعة، جولييت روزنفيلد، منذ بداية العام الماضي، والذي تم استخدامه لدفع ثمن الملابس.

وأعلنت ريفز أنه تبرع نقدي وليس هدية وتم التأكيد له أن هذا كان ضمن القواعد.

يُفهم أن رئيس الوزراء وراينر وريفز قرروا جميعًا عدم قبول التبرعات لدفع ثمن الملابس في المستقبل. وطارد الخلاف حول التبرعات ستارمر، الذي تعهد بإدارة حكومة ذات معايير عالية.

في حين أصر على أنه لم يخرق أي قواعد، هددت الأزمة بعرقلة بدء مؤتمر حزب العمال في ليفربول الأحد.