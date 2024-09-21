تيم والز المرشح على منصب نائب رئيس أمريكا يشارك بفعالية في بنسلفانيا الليلة

كتبت رباب فتحى

يعقد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الحاكم تيم والز تجمعًا انتخابيًا لحشد الناخبين من أجله ومن أجل كامالا هاريس يوم السبت في مدرسة فريدوم الثانوية في بلدة بيت لحم، فى ولاية بنسلفانيا.

وينضم إليه أنتوني راموس، الممثل والمغني البورتوريكي المولود في بروكلين، وليزا كولون زاياس، الممثلة التي تشترك أيضًا في التراث البورتوريكي.

ومن جانبها، نصحت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية، المشاركين في تجمع انتخابي في ويسكونسن ليلة الجمعة بعدم الاهتمام كثيرًا باستطلاعات الرأي، التي تصور السباق الرئاسي على أنه متقارب إلى حد كبير مع الرئيس السابق ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقالت هاريس في تجمع حاشد في ويسكونسن: "46 يومًا حتى الانتخابات. وما نعرفه هو أن هذا سيكون سباقًا متقاربًا حتى النهاية. لذا، دعونا لا نولي الكثير من الاهتمام لاستطلاعات الرأي لأننا لنكن واضحين، نحن الأضعف في هذا السباق ولدينا بعض العمل الشاق في انتظارنا".

وتتقدم هاريس بنسبة 3.6 نقطة مئوية على ترامب على المستوى الوطني، وفقًا لاستطلاعات الرأي المجمعة التي أجرتها صحيفة ذا هيل وديسيجن ديسك من بين الولايات السبع المتأرجحة، تتمتع هاريس بأكبر تقدم في ويسكونسن، متقدمة على ترامب بنقطتين مئويتين.

على الصعيد الوطني، تصدرت هاريس التوقعات والنماذج الانتخابية التي أعدها خبير استطلاعات الرأي نيت سيلفر للمرة الأولى منذ 28 أغسطس، متقدمة في تجميع استطلاعات الرأي بنسبة 48.9% مقابل 46.1% لترامب.