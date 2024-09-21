توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ17 مدرسة ومعهدا أزهريا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 17 مدرسة ومعهد أزهرى بقيمة 2.6 مليون جنيه لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى قبل بدء العام الدراسي الجديد، تزامنا مع بدء للعام الدراسى الجديد 2024 / 2025.

وأشار المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس منها مدرسة عمر الخطاب بمركز طهطا ومدرسة جزيرة العوامية بمركز طما ومدرسة دار السلام الابتدائية بمركز دار السلام، بالإضافة إلى عدد من المعاهد الأزهرية منها معهد العمايدة الابتدائى بمركز المنشأة ومعهد الديابات الابتدائى بمركز أخميم ومعهد الطليحات الثانوى بمركز جهينة ومعهد أولاد عزاز بمركز سوهاج.

وأكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة وتم إجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات، وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية، للتأكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.