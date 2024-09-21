تعليم المنوفية: انتظام الطلاب داخل المدارس فى أول أيام العام الدراسي

المنوفية - محمد فتحى

قام محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم السبت، بمتابعة انتظام الدراسة بمدرستي صلاح خطاب الرسمية للغات، وصلاح خطاب الإعدادية، التابعتين لإدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقه الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

وشهد "الفولي" طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني، كما رحب بالطلاب الجدد داخل المدارس ووجه بضرورة الالتزام بالحضور، والزي المدرسي، وتفقد عدداً من الفصول الدراسية داخل المدارس

وأكد مدير تعليم المنوفية، أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأشاد "الفولي" خلال جولتة في أول أيام الدراسة، بالإقبال الكبير من الطلاب والتلاميذ متمنياً لجميع الطلبة والمعلمين بمحافظة المنوفية عام دراسي موفق.



إنتظام الدراسة بالمنوفية



طابور الصباح