تعرف على إجراءات "تعليم الإسكندرية" استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

ونستعرض فى السطور التالية، أبرز الإجراءات التى إتخذتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، استعدادا للعام الدراسى الجديد :

1. إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة .

2. نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز

3. توزيع معلمي الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مبادرة الرئيس لتعيين 30 ألف معلم .

4. خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة مابين إنشاءات جديدة أو توسعات

5. استثمار كافة الفراغات بالمدارس واستخدامها قاعات دراسية

6. إعداد القوائم و إعداد جداول المعلمين واستلام مخصصات الكتب الدراسية من المخازن .

7. الاستعداد لتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 149 لعام 2024

8. حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور

9. تنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين .

10. تنظيم الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال الفترة الماضية من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء

11. تجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق

12. تجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية

13. عمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى .



استعدادات المدارس



الفصول الدراسية



تجهيز الفصول الدراسية



تجهيز الفصول



مدارس الاسكندرية



