بيت المساجيرى فى السويس.. عمره 300 سنة وشهد تصوير فيلم "ابن حميدو".. صور

السويس - محمد عزام

تجولت كاميرا "اليوم السابع"، داخل بيت المساجيرى الذي تم فيه تصوير مشاهد من فيلم "ابن حميدو" أحد أشهر الأفلام في تاريخ السينما التي قدمها الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وشارك في بطولته هند رستم وأحمد رمزي وتوفيق الدقن وعبد الفتاح القصري وزينات صدقي وإخراج فطين عبد الوهاب.

وظهرت ملامح البيت القديمة على البيت الذي جرى فيه تصوير فيلم" ابن حميدو"، وتم إنشائه عام 1862 بمنطقة كورنيش السويس القديم، أو ميناء السويس القديم الذي كان الميناء الرئيسي في مصر قبل حفر قناة السويس.

وأقيم بيت المساجيرى ليكون مقرًا لنقل الرسائل والبضائع والافراد من ميناء السويس، ثم تحول إلى مقراً لإدارة حركة قناة السويس من خلاله، ويعليه ساري للتعرف علي السفن وجنسيتها، وتحول إلى مخبأ لأهالى السويس من غارات العدوان الثلاثي.

كان "بيت المساجيرى"، شاهدًا على فيلمين من أهم أفلام السينما المصرية وهما فيلم " ابن حميدو" للفنان إسماعيل ياسين ابن السويس، تم تصوير بعض أحداث الفيلم داخل البيت، والفيلم الثانى هو "حكايات الغريب" بطولة محمود الجندى، حسين الإمام، شريف منير، محمد منير، قصة الأديب جمال الغيطاني ، إخراج إنعام محمد على وإنتاج عام 1992.



البيت-من-الداخل



المساجيرى-السويس_1



المساجيرى-داخليا



بيت-المساجيرى-من-الداخل