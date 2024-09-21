بوتين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الروسية الأرمينية

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم السبت، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الروسية الأرمينية.

وقال بوتين - في رسالة تهنئة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمناسبة عيد استقلال أرمينيا ، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "إن الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الودية والتحالفية بين روسيا وأرمينيا، فضلاً عن التفاعل البناء ضمن رابطات التكامل المشتركة، ستلبي بلا شك المصالح الأساسية لشعبينا".

كما هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أيضًا نظيره الأرميني حيث أعرب عن ثقته "بأن توسيع التعاون الثنائي متعدد الأوجه والتفاعل البناء كجزء من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يلبي بالكامل المصالح طويلة المدى للاتحاد الروسي وجمهورية أرمينيا".