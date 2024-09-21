بدء الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة وحملات بيطرية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، اليوم السبت، مشيرا إلى ضرورة تعاون الفلاحين والمربين مع فرق التحصين؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الحملة، مع بداية العمل بالمبادرة الرئاسية

"بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالإضافة إلى سلسلة حملات بيطرية متنوعة على مستوى المحافظة.

وأضاف بأن إدارة الجمالية البيطرية قد قامت بعمل لجان رش للحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، كما استقبلت المجمعات الزراعية بشربين الحالات المختلفة، وقامت بتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها، وتقديم الخدمة العلاجية لها، وقامت إدارة المنزلة البيطرية بعمل قافلة طبية بيطرية مجانية بناحية قرية البصريات لتقديم خدمة طبية بيطرية مجانية للمربين من رش جماعي، ومسح تناسلي، وخدمة علاجية، لافتا إلى أنه قد تم استقبال الحالات الواردة للوحدات البيطرية بجميع أنحاء المحافظة وعلاج الحيوانات بجميع أنواعها من الأمراض الباطنية، والجلدية، وعلاج الحالات الجراحية.

وأشار إلى قيام الدكتور السيد العجوز، رئيس قسم الصحة والمجازر بالإدارة بالقيام بإختبارات الدرن، والبروسيلا، والتحصين ضد مرض البروسيلا بالعترة 19 بقرية ميت غريطة.

وتم تحصين عدد من الطيور المختلفة ضد مرض انفلونزا الطيور؛ وذلك للوقاية من المرض، وللحد من انتشاره، وحماية الثروة الداجنة، تحت إشراف الدكتور أحمد السباعى، مدير عام الطب الوقائى، والدكتورة عايدة شوشة، مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وقامت الدكتورة راندا صلاح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة صهرجت الكبرى بتنظيم ندوة عن مرض جدري القرود، وحمى غرب النيل بمقر وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ميت أبو خالد تحت إشراف الدكتور نبيل صبحي، مدير إدارة صهرجت الكبرى البيطرية.

وقامت حملة بمدينة السنبلاوين ضمن خطة تكثيف الحملات على محلات الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم بعضوية الدكتور السيد العجوز، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة السنبلاوين البيطرية، وتم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالى وزن 40 كجم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر عجينة حواوشى، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 45 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما تزال الحملات مستمرة؛ للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض، وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث الدقهلية.



يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية البيطرية، والدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، وتحت إشراف الدكتور حنان السيد السعيد، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور شيرين منير، مدير إدارة الصحة العامة، والأمراض المشتركة، والدكتور علاء الشاذلي، مدير إدارة السنبلاوين.



أثناء تطعيم الماشية



التحصين ضد إنفلونزا الطيور



تحصين الماشية ضد البروسيلا



تحصين المواشي بالدقهلية



تحصين المواشي



جانب الحملات التفتيشية على اللحوم



جانب من التفتيش على اللحوم



جانب من الندوة الإرشادية للطب البيطري بالدقهلية



جانب من حملات التحصين



جانب من حملات التحصين البيطرية