باكستان تتألق فى افتتاح مهرجان سماع الدولى بفرقة قوالى للإنشاد (فيديو)

كتبت ـ هناء أبو العز

شاركت دولة باكستان، في فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي، وذلك بمشاركة فرق القوالى الباكستانية، والتي أسرت الجمهور بأدائها الروحانى المذهل.

وحضر الافتتاح أعضاء السلك الدبلوماسي لسفارة باكستان بالقاهرة، والسفير ساجد بلال والمستشار الإعلامى للسفارة محمد فيصل إلياس، فضلاً عن أعضاء الجالية الباكستانية المقيمة في مصر.

ويعد فن القوالي اليوم من أبرز الفنون في المزارات والأعراس الصوفية، ويشير تاريخه إلى أنه تأثر كثيرا بالتواشيح الدينية القادمة من العالم العربي.

ويأتي المهرجان هذا العام، تحت شعار "رسالة سلام الى العالم" في رحلة روحية استثنائية تتردد فيها أصوات الإنشاد جنبا إلي جنب مع التراتيل، لتخلق تجربة لا تنسي في مزيج فريد ينقلنا إلي عالم من الصفاء الروحى، حيث تتداخل الأصوات والألحان لتشكل لوحة فنية ساحرة، تعبر عن عمق الحضارة المصرية، كما يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافى والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنسانى بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم.





ويقام المهرجان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

ويشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة، منها الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتلاقيا مع عيد النيروز " الشهداء "، ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السنارى بالسيدة زينب وقصر الأمير طاز .

