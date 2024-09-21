اليوم السابع
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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة طيران دولية أوروبية

السبت، 21 سبتمبر 2024 09:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 36 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبروصول لرحلات طيران سياحية خلال الأسبوع بواقع 36 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 36 رحلة طيران، بينها 8 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من ألمانيا، و17 رحلة من بولندا، و5 من إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا وبلجيكا ، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة 152 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

 







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