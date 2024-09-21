القضاء التونسى: السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره في قضية عقود اللوبيينج

إيمان حنا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينج".

كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية "اللوبيينج" وقدرها مليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.



وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت، في فبراير الماضي، حضوريا، في حق الغنوشي وغيابيا في حق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة بقيمة ما اتهموا به من تمويل أجنبي متحصل عليه فيما قضية عقود "اللوبيينج".

وكان الغنوشي البلغ من العمر (82 عاما) قد أوقف في 17 أبريل 2023 بعد تهديده للأمن والسلم الداخلى ، وفي 15 مايو عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة " الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.

وفي فبراير عام 2024 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.