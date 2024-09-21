القبض على مهندس لإدارته شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص فى أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مهندس بأسيوط لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص")، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى على المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.