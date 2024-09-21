العيد الوطنى الـ94.. فعاليات ثقافية وعروض مسرحية وفلكلورية فى السعودية

إيمان حنا

تحتفى المملكة العربية السعودية بعيدها الوطنى الـ 94 ، من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية والشعبية في جميع أنحاء المملكة.

وفى هذا الإطار يستقبل المتحف الزوار على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت، ليتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة ثرية تجمع بين التاريخ والثقافة والترفيه.

ومن أبرز الفعاليات التي يقدمها المتحف، جولة للزوار في أروقة المتحف تتيح لهم التعرف على تاريخ القوات الجوية ومراحل تطورها وإنجازاتها، ومشاهدة فيلم «الحلم» داخل طائرة سي 130، والموسيقى العسكرية، ومسيرة استعراضية للخيول العربية الأصيلة، وأخرى للدراجات النارية، بالإضافة إلى تقديم فقرات وجوائز خاصة بالطفل.

ومن جهة أخرى أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة انتهاءها من تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة احتفاء باليوم الوطني الـ 94 ، إلى جانب جاهزيتها في إطلاق سلسلة من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك في 5 مواقعٍ حيوية بالمنطقة، بدءًا بميدان الملك عبدالعزيز، الذي تم تجهيزه بأجهزة الصوت والإضاءة والمجسمات التعبيرية، إضافةً إلى الشاشات التي تحمل هوية اليوم الوطني، وصولاً إلى حديقة الدعيثة، وحديقتي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز، وحديقة الخالدية التي ستشهد هي الأخرى فعاليات متنوعة بجملة من البرامج التي تأتي بالتواؤم فيما بينها.

وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تضم العديد من العروض الوثائقية والتفاعلية عن المملكة، والفلوكلورات الشعبية، والعروض المسرحية والمواهب، والقصائد الشعرية، والفقرات الترفيهية التي تستهدف كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أركان لفعاليات الأطفال والعديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية.

وأوضحت أن ذلك سيتم ببرامج متكاملة لإقامة فعاليات متنوعة ومتعددة تجسد احتفال أهالي المدينة المنورة بهذه المناسبة.

وفى جدة تنظم أمانة المحافظة سلسلة من الفعاليات المتميزة التي تبرز التزامها بتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالذكرى الغالية، وتأتي هذه الفعاليات المتنوّعة، التي انطلقت أمس الجمعة، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، ضمن حزمة من الأنشطة التي تستمر حتى مساء اليوم السبت.

وتتضمن الفعاليات التي أُقيمت بمركز الملك عبدالعزيز عروضاً فولكلورية شعبية، مسابقات للأطفال، مسرحاً ترفيهياً، وركناً للرسم، إلى جانب عروض الدُمى المتحرّكة التي أضفت جواً من البهجة والمرح.

وتمّ تقديم الهدايا التذكارية للأطفال لتضفي طابعاً احتفالياً خاصاً يعزّز شعور الانتماء.