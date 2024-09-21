السجن 5 سنوات لسائق قتل شخصا في مشاجرة بسبب ركن سيارة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية الي الدائرة المختصة، في اتهامه بقتل المجني عليه "ي.ن.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام ذالمتهم بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال قيام المتهم " ا.ع.ا" سائق ، باصطفاف سيارته الأجرة الميكروباص أمام محل، فتدخل عدد من الأهالي لمعاتبته، فقام بتحريك السيارة إلى مكان آخر، وبعد وقت عاد مرة أخري محرزا في يدة مفتاحا معدنيا واشتبك مع اثنين من الأهالي، وفي تلك اللحظة تدخل المجني عليه "ي.ن.ال" للدفاع عنهم، ودفع المتهم وعلي إثر تجمع الأهالي فر المتهم واختبأ خلف إحدي السيارات الأجرة، وتتبعه المجني عليه وعدد من الأهالي، وغافل المتهم المجني عليه، وتعدي عليه بضربات استقرت في الوجه والرأس، وعقب نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.