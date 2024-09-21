التصريح بدفن جثة طفل قعيد لقى مصرعه بسبب حريق في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع طفل قعيد، نتيجة اشتعال حريق بمنزله في إحدى قرى العياط، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وعاين رجال المباحث المنزل، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، التي تسببت في مصرع الطفل الذي تصادف تواجده بمفرده في المنزل.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة باشتعال حريق في منزل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية قعيد، وتصادف تواجده بمفرده في المنزل، وقت اشتعال الحريق مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.