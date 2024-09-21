التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب وفاة إبن المطرب إسماعيل اللليثي، البالغ من العمر 9 سنوات، حيث تبين أنه أثناء لهوه، اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.



واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط طفل من عقار في المنيرة الغربية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يدعى رضا، يبلغ من العمر 9 سنوات، إبن المطرب إسماعيل الليثي، اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، مما أسفر عن مصرعه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق



وأعلن حمو بيكا مطرب المهرجانات وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، حيث كتب معلقًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب.

