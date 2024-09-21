الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شابين في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات حادث مصرع شابين في حادث تصادم بالصف، وتبين أن "علاء.إ" 20 سنة، مقيم بقرية غمازة الكبرى، و" محمد.ص" 20 سنة، مقيم بعزبة بسيوني، في غمازة الكبرى، كانا يستقلان دراجة بخارية، وخلال سيرهما اصطدمت بهما سيارة نقل، مما تسبب في انقلاب الدراجة، ومصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الصف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق، وأمرت النيابة بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.

لقى شابين مصرعهما، نتيجة اصطدام سيارة نقل بهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية في الصف، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الصف، وأشارت تحريات رجال المباحث أن سيارة نقل اصطدمت بدراجة بخارية يستقلها شابين، مما أسفر عن مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى وضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق