اليوم السابع
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إعلام عبرى: إغلاق المجال الجوى فى الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:40 ص
إعلام عبرى: إغلاق المجال الجوى فى الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان الطيران الاسرائيلى
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تقرر إغلاق المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة نحو 60 آخرين فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.







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