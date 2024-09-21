إزالة تعديات على الأراض الزراعية ورفع 240 طن قمامة في حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس فى محافظة الفيوم، إنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قامت حملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة بإزالة لحالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية بمدينة سنورس على مساحة 12 سهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملات نظافة صباحية مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز ،بالإضافة إلى حملة مسائية مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس، وأوضح أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى قامت برفع 234 طنا قمامة و6 طن أتربة في حملات نظافة مكثفة صباحية ومسائية.