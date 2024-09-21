إحالة مخالفات بإحدى مدارس إدارة الواسطى التعليمية فى بنى سويف للتحقيق

بنى سويف - هانى فتحى

أحال نبيل حميد، مدير الإدارة التعليمية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، بعض المخالفات بمدرسة النويشى الإعدادية المشتركة بقرية الميمون للشؤون القانونية، في أول أيام انتظام الدراسة بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة تعليم الواسطى، صباح اليوم لإحدى المدارس، وحضور طابور الصباح بالمدرسة، حيث تم ملاحظة بعض المخالفات بالمدرسة من عدم وجود نظافة على الوجه الأكمل، وارتفاع نسبة غياب المعلمين، وقد تم تحويل المخالفات للشؤون القانونية.

وهنأ مدير الإدارة التعليمية بمركز الواسطى، الطلبة والمعلمين ببداية العام الدراسى الجديد، مشدداً على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، والالتزام بطابور الصباح، وأعمال النظافه بالمدرسة من حجرات دراسية وفناء ودورات مياه، وكذلك توزيع الكتب الدراسية على الطلاب على وجه السرعه للانتظام فى العمليه التعليمية.

وكانت محافظة بني سويف، قد شهدت، اليوم السبت، أنتظام الدراسة في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بمحافظة بني سويف، استقبلت 196 طالباً وطالبة، بواقع 130 مدرسة ابتدائي و78 إعدادي و6 مدارس ثانوي عام، وستنتظم الدراسة، غدًا الأحد، في 1340 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.