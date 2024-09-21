إجراء 7955 عملية جراحية بنسبة 98% من قوائم انتظار مستشفيات سوهاج الجامعية

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على أهمية متابعة الجهود المستمرة في جميع أقسام مستشفيات سوهاج الجامعية لإجراء العمليات اللازمة للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار، ويأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار في جميع المحافظات.

وأشار النعماني إلى أن مستشفيات سوهاج الجامعية نجحت منذ بدء المبادرة الرئاسية في يناير 2019 وحتى الآن في إجراء 7955 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، مما يعكس دور المستشفيات في التعليم الطبي وتقديم الخدمات العلاجية بشكل فعّال، حيث تعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية.

وأوضح النعماني أن الجامعة قامت بعدة إجراءات لتقليل قوائم الانتظار، حيث شهدت المستشفيات طفرة في التطوير والبنية التحتية، وزيادة السعة الاستيعابية، وتوفير أحدث الأجهزة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

من جهته، ذكر الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات أجرت 1700 حالة قسطرة قلب و172 عملية زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 342 جراحة قلب. كما تمت 4182 عملية في قسم الرمد، وعمليتين لزراعة كلية، و924 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و252 حالة في جراحة مفاصل العظام، و288 حالة في جراحة الأورام، و89 حالة في جراحة الأوعية الطرفية وأكد أن هناك 306 حالات لا تزال على قوائم الانتظار، وتجري التجهيزات اللازمة لإجرائها قريبًا.

وأكد الدكتور خالد عبد العال، مدير المستشفى، أن نسبة الإنجاز في إنهاء قوائم الانتظار وصلت إلى 98%، حيث كان إجمالي الحالات المحولة 11282 حالة، وتم استبدال العلاج الجراحي بعلاج دوائي لـ888 حالة. وأوضح أنه يتم التنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج لتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الدعم الفني من وزارة الصحة لإنهاء جميع قوائم الانتظار.