اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:57 م
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 26 سبتمبر 2024، موضحة أن أغلب الأنحاء تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأشارت نشرة التنبؤات الجوية الأخيرة الصادرة عن الهيئة، إلى أن الأجواء يسودها من اليوم السبت 21 سبتمبر إلى الخميس 26 سبتمبر، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتتوقع الهيئة أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترت متقطعة.

وقالت إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد 22 سبتمبر على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 23 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة