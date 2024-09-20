6 قوافل بيطرية ضمن مبادرة بداية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، خلال الفترة من 14 إلى 19سبتمبر 2024م بقرى (المغالقة بملوى _الكرم بأبوقرقاص _دلجا بديرمواس _الحواصلية التابعة لإدارة المنيا _الكوادى بمطاى _شارونه بمغاغة ). بتكليف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا،وتوجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق ونائبه المهندس مصطفى الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً.

وبتكليف من الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنيا قدمت القوافل التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية المجانية لعدد (2985 حالة).

تم علاج باطنى (254 رأس ماشية ) وتم عمل عملية جراحية، ورشل1500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ1000رأس أغنام وجس وفحص باستخدام جهاز السونار لـ184 وتقديم العلاج اللازم لهم وتلقيح اصطناعى وتحصين أبقار ل46 رأس ماشية وعلاج دواجن وأرانب، وتم تدريب عدد من الطلبة وحديثى التخرج من كليات الطب البيطرى. وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالمنيا للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.