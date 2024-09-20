3 فرق من جامعة الإسكندرية تتأهل للتصفيات النهائية لبرنامج Gen-Z

الإسكندرية أسماء على بدر

تأهل طلاب جامعة الإسكندرية للتصفيات القبل نهائية فى فعاليات المعسكر الختامي للمشروعات المشاركة لأولمبياد الشركات الناشئة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني الذي يتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بجامعة الجلالة.

وأشارت الدكتورة غادة الخياط منسق جامعة الإسكندرية لأولمبياد الشركات الناشئة، إلى تأهل 3 فرق من جامعة الإسكندرية للتصفيات النهائية، موضحة أن هذا المعسكر التدريبي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة للمشاركة فى هذا البرنامج، للمساهمة فى الوصول إلى مخرجات مبتكرة قابلة للتسويق، وشركات ومشروعات ناشئة، صغيرة ومتوسطة، والتى من شأنها أن تساهم في معالجة التحديات الحالية، وتعمق المنتج المحلي، وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لافتة إلى حرص جامعة الإسكندرية على توفير الدعم اللازم للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتسويق التكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.



