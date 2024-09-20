وزير الصحة اللبنانى: نطالب المجتمع الدولي بردع العدوان الإسرائيلى

إيمان حنا

أكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أن موقف الحكومة اللبنانية كان واضحا عندما طلبت انعقاد مجلس الأمن، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لردع هذا العدو (الإسرائيلي) عن القيام باستهداف المدنيين، معتبراً أن "أفضل طريقة لكي نتجنب سقوط المزيد من الضحايا هو وقف فوري لإطلاق النار من غزة".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة اللبناني لمستشفى رياق، وبعلبك الحكومي ومستشفى دار الأمل الجامعي لعيادة المرضى والإطمئنان إلى الجهوزية، يرافقه رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة هشام فواز ،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

أذاف الأبيض قائلا "عندما أتحدث مع المصابين أو عائلاتهم أجد المعنويات العالية وأريد أن أوجه رسالة لكل من يظن أنه بهذه العمليات والإعتداءات أنه يمس بإرادة وعزيمة هذا الشعب أقول له أن خطتك فشلت"، وأكد وزارة الصحة بصحة أهل لبنان وأشار إلى أن هناك بعض الإصابات ستحتاج لعلاجات وجراحات متعددة ويمكن تأخذ وقتا ولكننا سنستمر فى تقديم الخدمة الكاملة للمصابين حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية.

ووجه الشكر للطواقم الطبية التى عملت على مدار الساعة لإنقاذ المواطنين ، وقال الأبيض: "أريد أن أوجه رسالة لكل من يظن أنه بهذه العمليات والإعتداءات أنه يمس بإرادة وعزيمة هذا الشعب أقول له أن خطتك فشلت".