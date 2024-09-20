اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة اللبنانى: نطالب المجتمع الدولي بردع العدوان الإسرائيلى

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:09 م
وزير الصحة اللبنانى: نطالب المجتمع الدولي بردع العدوان الإسرائيلى وزير الصحة اللبنانى خلال الجولى التفقدية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أن موقف الحكومة اللبنانية كان واضحا عندما طلبت انعقاد مجلس الأمن، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لردع هذا العدو (الإسرائيلي) عن القيام باستهداف المدنيين، معتبراً أن "أفضل طريقة لكي نتجنب سقوط المزيد من الضحايا هو وقف فوري لإطلاق النار من غزة".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة اللبناني لمستشفى رياق، وبعلبك الحكومي ومستشفى دار الأمل الجامعي لعيادة المرضى والإطمئنان إلى الجهوزية، يرافقه رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة هشام فواز ،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

 أذاف الأبيض قائلا "عندما أتحدث مع المصابين أو عائلاتهم أجد المعنويات العالية وأريد أن أوجه رسالة لكل من يظن أنه بهذه العمليات والإعتداءات أنه يمس بإرادة وعزيمة هذا الشعب أقول له أن خطتك فشلت"، وأكد وزارة الصحة بصحة أهل لبنان وأشار إلى أن هناك بعض الإصابات ستحتاج لعلاجات وجراحات متعددة ويمكن تأخذ وقتا ولكننا سنستمر فى تقديم الخدمة الكاملة للمصابين حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية.

ووجه الشكر للطواقم الطبية التى عملت على مدار الساعة لإنقاذ المواطنين ، وقال الأبيض: "أريد أن أوجه رسالة لكل من يظن أنه بهذه العمليات والإعتداءات أنه يمس بإرادة وعزيمة هذا الشعب أقول له أن خطتك فشلت".







lebanon news

ماذا حدث في لبنان

lebanon news today

انفجار لبنان

البيجر

تفجير لبنان

بيجر

تفجيرات لبنان

اجهزة البيجر لبنان

اجهزة البيجر

حادث لبنان

احداث لبنان

انفجارات لبنان

انفجار لبنان اليوم

اجهزه البيجر

احداث لبنان اليوم

انفجارات لبنان اليوم

ماذا يحدث في لبنان

تفجيرات لبنان اليوم

اجهزة بيجر

جهاز البيجر

جهاز بيجر

اخر اخبار لبنان

عاجل لبنان

حادث لبنان اليوم

لبنان امس

اجهزه بيجر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة