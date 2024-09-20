وزير التعليم يتفقد مدرستي الشهيد أحمد فايز وطه حنفي المليجي بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة مدرستي الشهيد أحمد فايز الثانوية و طه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق أسيوط وذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة أسيوط لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025 .

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وصل إلى محافظة أسيوط ظهر اليوم الجمعة وكان في استقبالة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأعرب الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مقدما الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم العملية التعليمية ومروره الدوري على المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد مؤكدًا حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

ومن جهته، رحب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مشيدًا بجهود الدكتور محمد عبداللطيف في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لتطويرها وتحسين جودتها، متمنياً للوزير التوفيق في النهوض بالعملية التعليمية ومواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم، مؤكداً استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون والتنسيق مع الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في أسيوط.



جولة وزير التعليم فى أسيوط جولة وزير التعليم فى أسيوط