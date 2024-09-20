نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة

كتب مدحت وهبة

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وذلك تحت شعار "بكره أحلى بينا"، والذى ينظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وشهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ودكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة السابقة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد واسع من سفراء الدول ونخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام.

ويقام الملتقى بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بمشاركة من 53 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية، وتنظمه مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة.

وانطلقت فعاليات الافتتاح بعروض فنية للدول المشاركة بساحة المسرح الكبير بدار الأوبرا، ثم حفل الافتتاح الذى شهد تكريما لعدد من الشخصيات الذين لهم بصمة في مجال ذوي القدرات الخاصة والخدمة المجتمعية

كما شهدت الفعالية تقديم عدد من الفقرات الفنية من الأغانى، وعروض فنية متنوعة من الفرق المشاركة من الصين، ،سلطنة عمان ، كولومبيا، روسيا، الكونغو ،المكسيك ،الأردن، اليابان، فلسطين، والهند، واختتم الاحتفال بأغنية "هنا مصر" أداء الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بمشاركة نجوم أولادنا.

الجدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتتضمن فعاليات الملتقى مشاركات في مجالات الأفلام, المسرح, الشعر, الاستعراض, الموسيقى, الغناء, الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والتي ستشارك في البرنامج اليومي للملتقى المقام بدار الأوبرا المصرية, وكذلك عدد من الأماكن الخارجية.