اليوم السابع
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مواعيد عمل معرض أهلا مدارس بالطالبية فى محافظة الجيزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:00 ص
مواعيد عمل معرض أهلا مدارس بالطالبية فى محافظة الجيزة معرض أهلا مدارس بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن مواعيد عمل معرض "أهلاً مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية، لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

أوضحت الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعرض يفتح أبوابه للمواطنين، يوميًا خلال فترة إقامته من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، مشيرة إلى أن المعرض يطرح جميع الأدوات المدرسية والمكتبية والسلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 25% و 30%.

ويشارك بالمعرض العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية، لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

ويطرح المعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، الدفاتر والكشاكيل، والأقلام الجاف والرصاص، والألوان الخشبية، والألوان الفلوماستر، الممحاه، المبراة، والأدوات الهندسية، المقلمة المدرسية، ملفات حفظ الأوراق، حافظة الطعام، بالإضافة إلى الزي المدرس والأحذية والشنط المدرسية.

وتضم أقسام السلع والمنتجات الغذائية الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، والبقوليات، والتوابل، والمخللات، والعسل، وزيت الزيتون، والطحينة، والصلصة، والعصائر، والدواجن واللحوم، بالإضافة إلى المنظفات.







مواعيد عمل معرض اهلا مدارس

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