مطار مرسى علم الدولى يستقبل 152 رحلة طيران أوروبية الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع المقبل بداية من غدا السبت 152 رحلة طيران دولية تصل من السبت حتى الجمعة المقبلة، يتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم المختلفة .

وتصل الرحلات الأسبوعية المقرر وصولها بمطار مرسى علم بداية من غدا السبت من 12 دولة حول العالم، حيث تقوم السلطات المختصة بتقديم الاجراءات الامنية والوقائية فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم لمقر إقامتهم .

ومن بين الدول التى تصل منها الرحلات بولندا والتشيك والمانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا وسولوفاكيا وسويسرا والمجر، والنمسا، اغلبها دول اوروبية عاشقة لمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر