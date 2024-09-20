مصرع شخص صدمه القطار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، صدمه القطار أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص صدمه القطار أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق بني سويف ، م. م.م 22 جثة هامدة وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى المركزي تحت إشراف جهات التحقيق.



