مصرع شابين يستقلان دراجة بخارية صدمتهما سيارة نقل فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما، نتيجة اصطدام سيارة نقل بهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية في الصف، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الصف، وأشارت تحريات رجال المباحث أن سيارة نقل اصطدمت بدراجة بخارية يستقلها شابين، مما أسفر عن مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.



تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى وضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



