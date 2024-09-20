محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ فعاليات مبادرة بداية جديدة بقرية "هو"

قنا - صابر سعيد

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، بنطاق المحافظة.

ونفذت الجهات الشريكة، عددا من الأنشطة والفعاليات بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادى، استفادة منها 8 آلاف مواطن، بمشاركة مديريات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والصحه والسكان، والتموين، والطب البيطرى، والقوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، من خلال عقد ندوات تثقفية ودينية، وورش للفنون التشكيلية عن الطباعة في الحضارة الفرعونية، فضلا عن قافلة طبية مجانية، وتجهيز سيارات تابعة لمديرية التموين، وفحص عدد 25 بطاقة تموينية متوقفة.

وتم تنظيم قافلة بيطرية توعوية وعلاجية مجانية، و تعريف الشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقة، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مكتب العمل، وفحص 80 طلب تكافل وكرامة تقدم بها المواطنين، و تم الرد على استفسارات المواطنين حول تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم فتح قاعات تدريب الحاسب الآلى، وألعاب الاطفال بمركز الشباب بالمجان.