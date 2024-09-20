اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملات إزالة التعديات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:48 ص
محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملات إزالة التعديات إزالة تعديات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ختام المرحلة الثالثة من الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 31 أغسطس ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة " بلغ 291 حالة ( 111حالة تعد على  أرض أملاك الدولة على  6808 متراً  ، 180 حالة تعد على 9  أفدنة و19 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"،ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار مراحل الموجة إلى 805 حالة بواقع ( 223 مرحلة أولى + 291 مرحلة ثانية بجانب 291 حالة بالمرحلة الثالثة ) .

وجه المحافظ  باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لإزالة التعديات، ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل موجة والتي  تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تم تنفيذها بشكل متدرج ومتتابع على 3 مراحل ،بدأت بالأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، تلتها الثانية وجرى عقدها  خلال  الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الماضي، واُختتمت بالثالثة من 31 أغسطس حتى أمس الخميس.

 







بنى سويف

اخبار بنى سويف

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

تعديات على الأراضي ببنى سويف

إزالة التعديات ببنى سويف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة