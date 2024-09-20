محافظ القاهرة ووزير الثقافة يشهدان الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، تحت رعاية الرئيس السيسى، انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى أطلقته مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "بكرة أحلى بينا"

حضر الحفل سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى، وعدد من سفراء الدول، ويقام الملتقى بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بدار الأوبرا المصرية.

ضمت الاحتفالية عروضًا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة وبعدها وعروض لعدد من الفنانين ، كما تم تكريم عدد من الأعمال والشخصيات التى أسهمت بدور فعال فى دعم ذوى القدرات الخاصة، وكذا عدد من أصحاب القدرات الخاصة، وقدمت الفرق المشاركة من الصين، المغرب، الكاميرون، ايطاليا، روسيا، الكونغو، مصر أسبانيا، تركيا، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، والهند عروضا متنوعة.



جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من بينها وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والأثار، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

ويشهد الملتقى لأول مرة قسمًا للأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الأفريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم.