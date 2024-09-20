محافظ أسيوط يتفقد مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بقرية عرب مطير بالفتح

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بمركز تدريب المعلمين والتطوير التكنولوجي بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح, للتعرف على مستوى الدورات التدريبية للمتدربين ويوجه بتطويره وتفعيل دوره في تدريب المعلمين، رافقه خلال الجولة الدكتور محروس عطية عضو الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ويسرى كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بمركز تدريب المعلمين والتطوير التكنولوجى بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح والذى تم إنشائه عام 2002 على مساحة 16 فدان، بمعامل الحاسب الآلي وقاعات التدريب وقاعة المؤتمرات وحجرة الاختراعات الطلابية ومركز الاستكشاف ومعامل العلوم المتخصصة والمكتبة الالكترونية.

واستمع المحافظ، إلى شرح وافي من الدكتور محروس عطية عضو الأكاديمية المهنية للمعلمين عن إمكانيات تشغيل مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بمركز تدريب المعلمين والتطوير التكنولوجي بعرب مطير في تقديم دورات تدريبية للمعلمين، والصعوبات التى تواجه تشغيل الأكاديمية ومنها مشكلة نقل المتدربين من المراكز المختلفة إلى مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد المحافظ، ضرورة تطويره ورفع كفاءته وتفعيل دورها حتى تتمكن الأكاديمية من أداء دورها فى تدريب المعلمين بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة وعلى حل الصعوبات التي تواجه الاستفادة الكاملة من الأكاديمية كبعد المسافة حيث يقع على مسافة 22 كيلو متر من مدينة أسيوط وتوفير اتوبيسات لنقل المعلمين والمتدربين من مختلف المراكز.

