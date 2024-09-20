اليوم السابع
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متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه مجانا يوم الاثنين من كل أسبوع خلال أيام مبادرة بداية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:59 م
متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه مجانا يوم الاثنين من كل أسبوع خلال أيام مبادرة بداية جانب من الزيارات والاطلاع على القطع الأثرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، دعوة لأهالي محافظة كفر الشيخ، ولأهالي القرى التي تشملهم مبادرة بداية جديدة، زيارة متحف كفر الشيخ مجاناً، كل يوم اثنين خلال أيام المبادرة، للتعرف واكتشاف التاريخ التراثي للمحافظة.

وعلى جانب آخر استقبل متحف كفر الشيخ عدد كبير من كافة الأعمار السنية، للإطلاع على ما يضمه المتحف من قطع اثرية، والتقاط الصور التذكارية أثناء الجولة الإرشادية، برفقة المرشدين بالمتحف، والدكتور أسامه فريد، مدير المتحف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

سعادة الأطفال بالزيارة
سعادة الأطفال بالزيارة

 

جانب من الزيارات والاطلاع على القطع الأثرية
جانب من الزيارات والاطلاع على القطع الأثرية

 







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