متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه مجانا يوم الاثنين من كل أسبوع خلال أيام مبادرة بداية

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، دعوة لأهالي محافظة كفر الشيخ، ولأهالي القرى التي تشملهم مبادرة بداية جديدة، زيارة متحف كفر الشيخ مجاناً، كل يوم اثنين خلال أيام المبادرة، للتعرف واكتشاف التاريخ التراثي للمحافظة.

وعلى جانب آخر استقبل متحف كفر الشيخ عدد كبير من كافة الأعمار السنية، للإطلاع على ما يضمه المتحف من قطع اثرية، والتقاط الصور التذكارية أثناء الجولة الإرشادية، برفقة المرشدين بالمتحف، والدكتور أسامه فريد، مدير المتحف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.



سعادة الأطفال بالزيارة