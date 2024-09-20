مبادرة بداية.. الكشف على 794 مريضا فى قافلة وتدريب 44 طبيبا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن انتهاء فعاليات اليوم الثاني من أول قافلة علاجية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 794 مريضًا في حي الكرامة بالعريش، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مناطقهم.

وأضاف الدكتور بدر في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن القافلة تضمنت عيادات متخصصة تشمل: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، النساء وتنظيم الأسرة، والعظام. كما كان هناك فريق متخصص ضمن المبادرة لتقديم التثقيف الصحي، حيث تم إجراء تحاليل طبية متنوعة للمرضى، بالإضافة إلى الفحوصات اللازمة ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأشار إلى أن المديرية ستستمر في إطلاق القوافل الطبية بهدف تحقيق الهدف المتمثل في توفير الكشف والعلاج للمواطنين في أماكن سكنهم، سواء في الأحياء أو التجمعات والقرى على مستوى المحافظة. وأكد أن هذه القوافل تعكس التزام المديرية بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور بدر عن انتهاء الدورة التدريبية في طب الأسنان التي تناولت مجال جراحة الفم والوجه والفكين، والتي عُقدت في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر بمركز تدريب الريسة. حيث تم تدريب 44 طبيبًا في هذا المجال، مما يسهم في رفع كفاءة الأطباء وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

كما أكد على استمرار وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المديرية وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

وأوضح أن الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة، مثل الباطنة والجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، وطب الأورام، سيقومون بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية في شمال سيناء.

وأشار الدكتور أحمد بدر إلى أن الفرق الطبية ستستمر في الوصول أسبوعيًا، حيث سيتم استقدام أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بشكل دوري لتقديم خدماتهم للمرضى في مستشفى العريش. كما سيتم تنظيم محاضرات علمية وتدريب عملي للفريق الصحي المحلي، مما يساهم في رفع كفاءتهم الطبية.

وأكد أيضًا على إطلاق قافلة "بين الناس" الطبية المجانية، ضمن مبادرة "100 يوم صحة" و"حياة كريمة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية. حيث قدمت القافلة الخدمات الطبية والكشف المجاني لسكان القري مما يعكس حرص المديرية على إعطاء الأولوية للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أعلن عن تفعيل تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية، استنادًا إلى قرار وزير الصحة رقم 471 لسنة 2022. الهدف من ذلك هو توفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين في فترتين صباحية ومسائية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.