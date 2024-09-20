لو طفلك تعرض للتحرش.. استشاري نفسي يوضح خطة العلاج

كتبت فاطمة ياسر

التحرش جريمة يعاقب عليها القانون والدين، فكيف يمكن حماية أبنائنا من التعرض لهذا العمل المشين، وفي حالة تعرضهم للتحرش كيف يمكننا علاجهم، حيث أجاب عن هذه الأسئلة الدكتور محمد إبراهيم علي استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، موضحًا أن التحرش بالأطفال يعني الاعتداء الجنسي علي الطفل، من قبل شخص فكره غير أخلاقي، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض العلامات التي تظهر علي الطفل وتعني تعرضه للتحرش، ومنها:

-النزيف أو الكدمات، أو الانتفاخ في الأعضاء التناسلية.

- صعوبة في المشي أو الجلوس.

-التهابات المسالك البولية بكثرة.

-ألم في المنطقة التناسلية.

وهناك العديد من التأثيرات التي تظهر علي الطفل عند تعرضه للتحرش، ومنها، بعض العواقب النفسية، والصحية، فيصبح عرضة للإكتئاب، والأمراض المزمنة، والتعرض للإلتهابات المنقولة جنسيا، كما أنه يتعرض لإضطرابات ما بعد الصدمة.

طرق علاج الأطفال بعد التعرض للتحرش

وقدم استشاري الطب النفسي، بعض طرق العلاج المرتبطة بالطفل الذي تعرض للتحرش، ومنها، العلاج المعرفي السلوكي الذي يعتمد من خلال التركيز علي مركز الصدمات والبدء في مساعدته التخلص منها، وفي بعض الأحيان يكون العلاج الجماعي له دور ملحوظ في التخلص وعلاج الطفل من المشاكل والمضاعفات المرتبطة بالتحرش، بالإضافة إلي بعض النصائح المهمة التي تساهم في حماية الطفل من التعرض لأي انتكسات نفسية، ومنها:

- تجنب إساءة المعاملة داخل الأسرة.

- حماية الطفل من التعرض لأي إعتداء أو تحرش مرة أخري.

- مساعدة الطفل على استعادة الشعور بالأمان.