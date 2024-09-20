للتأكد من جودة المياه.. محافظ أسوان: أخذ عينات من المحطات والمرشحات بصفة مستمرة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تابع نتائج المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب فى المناطق التى شهدت أخذ العينات وهو ما سيتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع المسئولين بالمحافظة، فى حضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، لاستعراض جهود الفرق الطبية المركزية المتخصصة التى تم إيفادها من وزارة الصحة ، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال محافظ أسوان، إنه بالتوازى تم المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين ، وآخذ عينات منهم لإجراء التحاليل المعملية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تساهم فى تماثل أى حالة مرضية للشفاء التام.

وأشار، إلى أنه بالتوازى يتم تنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الإستهلاكية للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للإستهلاك الآدمى .



