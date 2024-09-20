لقاء تثقيفى للطفل ومقرأة للأئمة فى افتتاح مسجد العتيقى بكفر الشيخ..فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بث مباشر بعنوان "بث مباشر.. أول مقرأة للأئمة بمسجد العتيقي بكفر الشيخ عقب افتتاحه بحضور وكيل الأوقاف"، وبث مباشر آخر بعنوان "لقاء تثقيفي لأطفال عزبة العتيقي بشباس الملح بكفر الشيخ".

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، لمسجد العتيقي بقرية العتيقي التابعة لقرية شباس الملح بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من الأئمة، والتنفيذيين والشعبيين، وعقب الافتتاح عقد اللقاء التثقيفي للطفل وتوزيع جوائز على المتميزين منهم، وأصحاب المواهب المتعددة، كما عقدت مقرأة للأئمة بالمسجد.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى افتتاح مسجد العتيقي بقرية العتيقي، وتم عقد أول لقاء تثقيفي للطفل بالمسجد، ويهدف لبيان مدى امتلاك الأطفال للثقافة والمعلومات الدينية، واكتشاف المواهب منهم سواء في تلاوة كتاب الله وترتيله أو في الإنشاد الديني.

وأضاف بسيوني، كما عقدت أول مقرأة للأئمة بالمسجد، موجها الشكر لكل من شارك في بناء المسجد وتشييده، ولأولياء أمور الأطفال ومشايخهم على المستوى المتميز الذي ظهر عليها الأطفال.