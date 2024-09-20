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قبل بدء الدراسة بساعات.. شكل الحضور بالعام الدراسى الجديد وأبرز القرارات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:00 ص
قبل بدء الدراسة بساعات.. شكل الحضور بالعام الدراسى الجديد وأبرز القرارات عودة الدراسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد، يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى معلومات مهمة عن شكل الحضور بالعام الدراسي الجديد 2025 كالتالى:

- إلغاء إجازة السبت فى بعض المدارس والمديريات التعليمية حيث تنطلق الدراسة السبت 21 سبتمبر الجارى فى محافظات لم تكن الدراسة فيها السبت منها محافظة الجيزة فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم لخفض الكثافة الطلابية وإعادة توزيع الطلاب على الفصول.

- تخفيض عدد الطلاب فى الفصول الدراسية لأقل من 50 طالبا فى قرابة 90% من المدارس.

- بعض المدارس سوف تطبق نظام اليوم الدراسى الكامل من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا خاصة المدارس التجريبية الرسمية للغات.

- التقييم سيكون أسبوعيا ومن خلال كراسة الواجب للطلاب فى صفوف النقل إضافة إلى اختبارات الشهور حيث يوجد 40% من درجات الطلاب مخصصة لأعمال السنة.

- بعض المدارس سوف تطبق نظام الفترة الدراسية الواحدة وبعضها يطبق نظام الفترتين الدراسيتين صباحا ومساء واخر موعد لخروج طلاب الفترة المسائية 5.30 عصرًا.

- طلاب المرحلة الثانوية سوف يذهبون إلى المدارس مساءًا خلال الفترة المسائية للمدارس التى طبقت نظام الفترتين الدراسيتين.

- تضاف حصة زيادة خلال الأسبوع لطلاب الصف الأول الإعدادى طبقا للقرار الوزارى المنظم للتقييم والدراسة بالصف الأول الإعدادى.

- المدارس الثانوية التى بها فصول خدمات تعامل معاملة المدرسة صاحبة الفترة الواحدة ويدرس الطلاب فى فصول مساء.
- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع فى الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء فى الثانوية العامة.

- لا تغيير فى طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوى من العام الدراسى بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسى بعد المقبل.

الواجب المنزلى سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله فى الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربى والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.







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