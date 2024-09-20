فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء

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أعربت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في زيارتها الثامنة لأوكرانيا منذ الحرب الروسية، عن دعمها القوي لكييف، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في مواجهة التحديات الشتوية المقبلة.



وخلال زيارتها لكييف، أشارت فون دير لاين إلى أن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا بطريقة مقلقة، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان استمرارية الإضاءة وتوفير الدفء للشعب الأوكراني -وفق بيان على موقع الاتحاد الأوروبي.



وقدمت المفوضة خطة شتوية شاملة لأوكرانيا تتضمن ثلاثة أولويات رئيسية، الأولى تتعلق بإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية، حيث يهدف الاتحاد إلى استعادة 2.5 جيجاوات من الطاقة هذا الشتاء، وهو ما يمثل حوالي 15% من احتياجات البلاد، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأوكرانيين خلال فصول البرد القاسية.



أما الأولوية الثانية، فهي ربط أوكرانيا بشبكة الكهرباء الأوروبية، مما سيمكن من تصدير 2 جيجاوات من الكهرباء إلى البلاد، لتغطية حوالي 12% من الاحتياجات، موضحة أن هذه المبادرة ستمكن أوكرانيا من الاستفادة من البنية التحتية الأوروبية وتعزيز استقرار الطاقة.



وبالإضافة إلى ذلك، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية تأمين تدفق مستقر للطاقة، مع إرسال توربينات غازية وألواح شمسية لدعم البنية التحتية، وقد تم تخصيص 2 مليار يورو لأمن الطاقة في أوكرانيا حتى الآن، كما تم الإعلان عن حزمة دعم جديدة بقيمة 160 مليون يورو للإصلاحات ومعدات الطوارئ.

وأشارت إلى أن جزءًا من هذه الأموال يأتي من الأصول الروسية المجمدة، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بجعل روسيا تتحمل مسؤولية الدمار الذي تسبب فيه.



وفي سياق الحديث عن الدعم المالي، سلطت الضوء على الاحتياجات الاقتصادية الهائلة التي نتجت عن الحرب، معلنًة عن اقتراحات لتمويل أوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو من تعهد مجموعة السبع وأكدت أن هذا التمويل سيعزز الاستقرار المالي الكلي للبلاد ويساعد الحكومة الأوكرانية في إدارة مواردها بشكل أفضل، مما يمنحها مرونة أكبر لمواجهة التحديات المتزايدة.



وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية، أشارت إلى تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم الجيش الأوكراني، موضحة أن دولًا مثل الدنمارك قد قدمت أموالًا لشراء معدات من الصناعة الدفاعية الأوكرانية، مما يعكس التعاون المتزايد بين الدول الأوروبية وأوكرانيا في مجالات الدفاع.



وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية - في ختام تصريحاتها- أهمية عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيدًة بالتقدم الكبير الذي حققته البلاد في الإصلاحات رغم التحديات، وعبّرت عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا في سعيها لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر، معربة عن أملها في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بما يعود بالنفع على الطرفين.