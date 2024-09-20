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طقس غد حار رطب نهارا ورياح نشطة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:39 م
طقس غد حار رطب نهارا ورياح نشطة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 21 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى هناك توقعات بهبوب رياح، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، تكون معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.







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