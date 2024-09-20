ضبط مركز للعلاج الطبيعي "بدون ترخيص" ومخالفات بمستشفى خاص في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وامتداد تلك الحملات للقرى والعزب، مع إعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات، ضمن خطة المحافظة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى القطاع الخاص وفقا للمعايير، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"، تضمن الإشارة إلى تكليف: د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطي، ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من الوزارة والمحافظة بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على مركز طبى خاص لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، وتبين عدم وجود أطباء بالمركز لمتابعة الحالات وقد تم ضبط كمية من الأدوية وتحريزها وعمل محضر بذلك، بجانب المرور على مستشفى خاص وتبين وجود سلبيات خاصة بمخالفة اشتراطات سياسة مكافحة العدوى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك فى الحملة: أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وأعضاء إدارة العلاج الحر: د.لبنى محمد، د. رغدة محمد، د.كريم محمد، ومن فرع الجهاز: محمود محمد، مصطفى على.