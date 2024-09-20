اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية بالصومال

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:00 ص
ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية بالصومال الجيش الصومالى - أرشيفية
أ ش أ

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ضبطت قوات الأمن الصومالية، الخميس، أسلحة وذخائر في عملية نفذتها بالعاصمة مقديشيو.

وأكد قائد شرطة محافظة بنادر معلم مهدى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن قوات الأمن الصومالية تمكنت من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة وإيقاف 4 أشخاص متورطين بتجارتها، حيث عثرت القوات على أسلحة وذخائر في المنزل.

وأضاف مهدي: "من غير المقبول بيع الأسلحة غير القانونية في مديريات العاصمة، سنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات".

وتعد العمليات الأمنية والتمشيط الأمني جزءًا من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي للتهديدات الأمنية التي تشكلها المليشيات الإرهابية والخارجين عن القانون بالبلاد.







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